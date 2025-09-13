رئيس لجنة تحسين جودة الحياة ببرلمان اتحاد المتوسط: تطرقنا للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .

ووجه محمد الزدوج رئيس لجنة تحسين جودة الحياة وتبادل المجتمع المدني ببرلمان اتحاد المتوسط، الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب .

وأكد محمد الزدوج في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ، :" تم التطرق في الاجتماعات لموضوعات التنمية بين دول المتوسط ".

وتابع :" تطرقنا على قضايا تتعلق بالمرأة وحقوق الطفل والهجرة غير الشرعية ".

وأكمل :" تطرقنا للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ولا يمكن تحقيق السلام إلا بحل الدولتين ".