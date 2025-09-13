نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.

وأكد عبد المجيد الفاسي نائب رئيس مجلس النواب المغربي في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ، :" اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ كان ضروريا وأساسيا".

وتابع عبد المجيد الفاسي:" نعلم الدور الكبير الذي تلعبه مصر في ظل توترات الأوضاع بالشرق الأوسط ".

وأكمل عبد المجيد الفاسي:" كان من الضروري ان نشارك في الاجتماعات كي نتقاسم مع إخواننا في مصر كل الإجراءات الخاصة بالعديد من الملفات والقضايا ".