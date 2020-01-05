كهربا على دكة البدلاء في أول ظهور مع الأهلي أمام مصر

تواجد نجم الأهلي الجديد محمود عبد المنعم "كهربا"، على مقاعد بدلاء مع المارد الأحمر لمواجهة إف سي مصر، المقرر لها في السابعة من مساء اليم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.



خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.



خط الهجوم :مروان محسن.



و نجح مسئولو النادي الأهلي فى حسم إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم المنضم حديثا إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

