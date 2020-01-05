"أردوغان عدو العرب" يتصدر تويتر.. ومغردون: سبب خراب الوطن العربي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اردوغان_عدو_العرب لتدخله في الشأن الداخلي لليبيا وإرساله جنودا مرتزقة لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.. وجاءت التعليقات كالتالي :



‏تركيا تدعم الفوضى والارهاب في ليبيا وهي تهدف الى التمدد التركي والسيطرة على الدول العربية

‎#مصر

‎#مصريين_ايد_واحده

‎#أردوغان_عدو_العرب



‏اردوغان ينال وسام اكثر زعماء العالم شرا هو من ينشر الفساد فى الارض فكل الجماعات الارهابيه أردوغان هو من يمولها ويحضرهم . إنه قائدهم

‎#أردوغان_عدو_العرب

‎#السعودية





‏كل ما هو شر يتكون في اردوغان رئيس تركيا فهو يسعي خرابآ لتدمير الدول العربيه

‎#أردوغان_عدو_العرب



‏تركيا ترسل المرتزقه أتباعها الي ليبيا حتي تحتلها وتقتل مواطنيها حتي يصل اردوغان الي أطماعه ولكن البلاد العربيه تقف في مواجهته.

‎#أردوغان_عدو_العرب

‎#السعودية



‏اردوغان الارهابي يدعم الفوضى والارهاب في المنطقة العربية وخصوصا ليبيا وهو يهدف الى التمدد التركي والسيطرة على الدول العربية.

‎#السعودية

‎#أردوغان_عدو_العرب





‏‎#أردوغان_عدو_العرب

تركيا تريد الخراب في كل مكان فهم ينفقون المليارات علي الإرهاب لتدمير الوطن العربي وتفكيكه.



‏أردوغان هو سبب خراب الوطن العربي أي دوله يفكر فيها اردوغان يدمرها قبل أن يدخلها .

‎#أردوغان_عدو_العرب

‎#السعودية





‏أردوغان داعم للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت.

‎#اردوغان_عدو_العرب