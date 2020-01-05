التدخل التركي.. مختار غباشي يوضح حقيقة الصراع في ليبيا.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن حقيقة الصراع في ليبيا ليس مرتبطا بآليات التدخل التركي، أكثر من لعبة التجاذبات الإقليمية والقضايا الأخرى بالمنطقة خاصة مصالح القوى العظمى أمريكا وروسيا.



وأضاف «مختار غباشي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن روسيا عندما اتخذت موقف المشير خليفة حفتر الولايات المتحدة اجتمعت مع حكومة الوفاق الوطني.



وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن العالم العربي ضد التدخل الأجنبي الموجود داخل الأراضي الليبية، موضحا أن اتفاق الصخيرات هو المرجعية الوحيدة الثابتة لحلول الأزمة الليبية وهذا ما صرحت به الأمم المتحدة.



وأوضح أن العالم العربي منقسم والأطراف الدولي والإقليمي منقسم بسبب التدخل التركي المرفوض عربيا، مؤكدا أن أطراف دولية تدخلت لحل الأزمات داخل ليبيا.

