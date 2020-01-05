بطل.. ياسر جلال يشيد بزوج نانسي عجرم بعد قتله لص اقتحم منزلهم

وجه الفنان ياسر جلال رسالة دعم ل فادي هاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد قتله لص اقتحم منزلهم وهددهم بالسلاح والدخول لغرفة أطفالهم فقام فادي الهاشم بإطلاق النار علية ما ادي الي قتله.





ونشر ياسر جلال تغريدة أحد متابعيه عن فادي الهاشم وعلق عليها قائلا "بطل تحياتي ليك دكتور فادي الهاشم".





وجاءت التعليقات على الصورة التي التي شاركها ياسر جلال من متابع له كالتالي: "طلب السارق مالا فأعطاه الكثير، طمع السارق بالذهب فذهب ليأتي بما طلب، تجرأ السارق فدخل غرفة بناتة فقتلة" #الدكتور_فادي_الهاشم الحرية، و للسارق القبر ".





وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخلو غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.



