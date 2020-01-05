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أخبار العالم

أردوغان يرسل 1000 مرتزق سوري إلى ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 09:29 م
أردوغان
أردوغان
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وكالات
قبيل إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا، كشفت إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مقاتل في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".

وأشار المرصد إلى أن مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا قتل خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك أثناء قتاله إلى جانب حكومة الوفاق، والقتيل هو مقاتل في صفوف فصيل "السلطان مراد" أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا.

ويتكتم الفصيل على حادث مقتل أحد عناصره في ليبيا وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري.

وكان المرصد السوري قد أعلن ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.

وجرى نقل هؤلاء المرتزقة من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع، إذ إن العملية مستمرة بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلاميًا وسياسيًا.
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