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رحيلها صادم لنا .. لميس الحديدي تنعى الإعلامية نجوى قاسم.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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محمود محسن
نعت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث وفاة الإعلامية نجوى قاسم والتي وافتها المنية يوم الخميس الماضي في منزلها بالإمارات.

وقالت: رحيلها كان خبر صادم لنا وهى واحدة من أهم الإعلاميين في الوطن العربي وكانت تتابع جميع الأوضاع في الوطن العربي وتقدمه بمنتهى السلاسة .

وقامت شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، بنعي الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم التى وافتها المنية صباح الخميس الماضي فى منزلها فى دبي.

وقالت فى نعيها، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.. رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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