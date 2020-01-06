مع استمرار مراسم تشييع الجثمان.. موعد دفن قاسم سليماني في كرمان

اثار عدم دفن جثمان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، منذ مقتله في بغداد في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، حتى الآن، العديد من التساؤلات حول موعد دفنه.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن السبت الماضي، موعد دفن سليماني، حيث سيتم دفنه في مدينة كرمان الإيرانية الثلاثاء المقبل.



وقال الحرس الثوري الإيراني وفق ما نقلته وكالة مهر: "تشييع قاسم سليماني في مدينة مشهد لدى الإمام الرضا غدا الأحد على أن يشيع في طهران يوم الاثنين، ثم ينقل جثمانه إلى مدينة كرمان ليوارى الثرى يوم الثلاثاء".



يذكر أن جثمان سليماني تم نقله من الأراضي العراقية، إلى إيران من أجل إجراء فحص DNA، ثم نقل جثمانه مرة أخرى للنجف العراقية للصلاة عليه من المرجع الشيعي، ثم تم نقله إلى مدينة مشهد والأهواز، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان في طهران اليوم الإثنين، على أن يدفن في مدينة كرمان يوم الثلاثاء.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.