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Phoebe Waller-Bridge أفضل ممثلة درامية عن مسلسل Fleabag في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:59 ص
Phoebe Waller-Bridge
Phoebe Waller-Bridge
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شروق ابراهيم

فازت الممثلة الشهيرة Phoebe Waller-Bridge بجائزة أفضل ممثل درامية عن دورها في مسلسل Fleabag في النسخة الـ 77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

شارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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