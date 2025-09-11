قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
إيران تتوعد: لن نترك قطر وحيدة أمام اعتداءات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية
انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية
أ ش أ

واصلت الهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فعالياتها، ونظمت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة موسعة بحضور عدد من شباب الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق وتطوير المنظومة الإعلامية بما يضمن الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يمكن الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر؛ 

حضر اللقاء، علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط ود. سامح محروس، عضوا الهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات.
وأدار الجلسة الإعلامي، حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، د. أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، د. أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

وفي بداية الجلسة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بالحضور وأكد أن المؤسسات الصحفية القومية غنية بشبابها وكوادرها الماهرة، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم العديد من الجلسات وعلى كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول خارطة الطريق الإعلامية.

وكشف الشوربجي أن الهيئة ستبدأ خلال أيام قليلة في إجراء الصياغات اللازمة وعمليات الحصر للمحاور الرئيسية للانطلاق في خارطة الطريق الإعلامية، موضحًا أن شباب الصحفيين في مقدمة أولويات الهيئة، وأنه كان من الضروري الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول خارطة الطريق وأبرز التحديات التي يواجهونها سواء على مستوى الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وكذلك رؤيتهم في تطوير المحتوى الصحفي الذي نستهدفه جميعًا.

وخلال الجلسة، قدم وفد شباب الصحفيين مجموعة من المقترحات والآراء والتوصيات، في مقدمتها، إنشاء وحدات مراقبة الجودة بالمؤسسات والإصدارات الصحفية القومية، سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، الاهتمام بأجور الصحفيين بالمؤسسات القومية وتحسين دخولهم، الاهتمام بالصحافة والقصص الإنسانية، عودة مكانة الصحافة صانعة للخبر، ومواجهة الأفكار والموضوعات السطحية للسوشيال ميديا والارتقاء بالذوق العام، تقديم محتوى صحفي مبسط للشباب عبر الصفحات والمواقع التابعة للإصدارات القومية ورقيًا وإلكترونيًا، التدريب المستمر للزملاء على الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى مقترح بضرورة إنشاء معهد لإعداد الصحفيين وتدريبهم يتبع الهيئة، ويكون اختيار الزملاء بمعايير محددة تراعي التخصصات المختلفة، فضلاً عن الاهتمام بالفيديو والصورة وربط الورقي بالإلكتروني، التشجيع بالحافز المادي للأعمال الاضافية للصحفيين، زيادة سعر الصحف، الاهتمام بالمحتوى المرئي المرتبط بالشباب والنشئ، تقديم محتوى مناسب لجميع الشرائح، التوسع في إيجاد أدوات جديدة للتوزيع وربطها بالمناطق الجديدة، التوسع في عمليات التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي. 

وكذلك العمل على زيادة مساهمات الصحفيين المراسلين في المحافظات ومنحهم المساحات المناسبة، استثمار الطاقات المعطلة بالمؤسسات الصحفية القومية، الاهتمام بإعلام الطفل، تسهيل فكرة الاشتراك في إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، إعادة صياغة العلاقة بين الصحفيين ومتحدثي الوزارات والمكاتب الإعلامية بالجهات الحكومية، تكثيف التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية وتبادل الخبرات على كافة المستويات، الاهتمام بفكرة تنظيم المؤتمرات، الاهتمام بمنصات التواصل الاجتماعي في الترويج لمحتويات الصحافة القومية، والاهتمام بالتسويق الالكتروني للمؤسسات وإصداراتها، وربط تولي المناصب التحريرية بالتدريب، فضلا عن تكثيف التدريب على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

الهيئة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

شاي الزعتر

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

الكركم

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

بالصور

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الكركم
الكركم

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد