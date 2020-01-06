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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:45 ص
رونالدو
رونالدو
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين، 6-1-2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى الدوري الإيطالي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 6-1-2019، في التقرير التالي:

كأس الاتحاد الإنجليزي:

آرسنال X ليدز يونايتد - 09:56 مساءً - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي:

بولونيا X فيورنتينا - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس X كالياري- 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

ميلان X سامبدوريا - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

أتالانتا X بارما - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.

نابولي X إنتر ميلان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
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