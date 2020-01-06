مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، 6-1-2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى الدوري الإيطالي.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 6-1-2019، في التقرير التالي:



كأس الاتحاد الإنجليزي:



آرسنال X ليدز يونايتد - 09:56 مساءً - بي إن سبورتس 4.



الدوري الإيطالي:



بولونيا X فيورنتينا - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.



يوفنتوس X كالياري- 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.



ميلان X سامبدوريا - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.



أتالانتا X بارما - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.



نابولي X إنتر ميلان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.