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رياضة

إنتر ميلان في مهمة تأمين صدارة الدوري الإيطالي ضد نابولي.. الليلة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:07 ص
إنتر ميلان ضد نابولي
إنتر ميلان ضد نابولي
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إسراء أشرف
يحل فريق إنتر ميلان، ضيفا على نظيره نابولي، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة ليلًا، على ملعب "سان باولو"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويسعى إنتر ميلان في مواجهة اليوم، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تأمين صدارة الدوري الإيطالي، أملًا في التتويج بلقب الكالتشيو هذا الموسم.

في المقابل، يسعى نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتحسين موقفه في جدول الكالتشيو.

ويفتقد نابولي لخدمات كل من، درايس ميرتينز، الذي سافر لاستكمال علاجه في بلجيكا،إلى جانب كاليدو كوليبالي، وفوزي غلام.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما يأتي نابولي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
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