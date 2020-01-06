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رياضة

تقارير: غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا غدا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:49 ص
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين ، غياب النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي رسميًا عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وأكد نيل جونز مراسل موقع جول العالمي في ليفربول غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل إفريقيًا غدًا، وأنه لن يتوجه لمدينة الغردقة لحضور الحفل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أبرزت احتمالية غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والتي تتضمن جائزة أفضل لاعب ، غدًا والتي ستقام في مدينة الغردقة.

يذكر أن محمد صلاح دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتشير التسريبات إلى احتمالية فوز ماني بالجائزة.
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