بالأسماء.. منح مديري مشروع المواقف بمطروح صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بتخويل مديرى مشروع المواقف بمحافظة مطروح بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون.



جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور والمعدل بالقانونيين رقم 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008.