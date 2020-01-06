شاهد.. محمد حماقي يساند نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها ودخول زوجها المستشفى

وعلق محمد حماقي علي الصورة قائلا:"الف حمدالله علي سلامتك يا نانسي ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر".



ومن ناحية أخرى كشفت مصادر خاصة أن الفنانة نانسي عجرم بصحة بدنية جيدة وأن الإصابة، التي تعرضت لها ليلة أمس بعد سطو أحد اللصوص على فيلتها بسيطة.



واتضح أن الاصابة التي تعرضت لها الفنانة نانسي عجرم جاءت عن طريق شظايا الرصاص الذي أطلقه د. فادي الهاشم زوجها على اللص، الذي كان يتجه إلى غرفة بناتهما.



وكان د. فادي الهاشم ، زوج الفنانة نانسي عجرم أطلق على اللص ١٦ طلقة، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته ، حيث كان يتجه بالسلاح إلي غرفته بناته.



وكانت قد قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل دكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.



وأكدت مصادر خاصة لصدى البلد ، أن القاضية غادة عون اتخذت هذا القرار ، بسبب سوء الحالة النفسية للدكتور فادي الهاشم نتيجة للحادث الذي تعرض له ليلة أمس الأول، وقتله أحد اللصوص الذي اقتحم فيلته ، بغرض السرقة.



ومن المقرر أن يتم استمرار حبس د. فادي الهاشم حتى الغد القادم ، لعرضه على قاضي التحقيقات ، الذي سوف يبت في موقفه إما بالافراج عنه بضمانة مالية أو استمرار حبسه .



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

وجه الفنان محمد حماقي رسالة للفنانة نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها ودخول زوجها إلى المستشفى؛ وذلك من خلال صورة نشرها لنانسي عجرم برفقة أسرتها على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام".