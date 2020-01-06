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رياضة

جوارديولا يطلب التعاقد مع قاهر مانشستر سيتي

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:11 م
اداما تراوري لاعب
اداما تراوري لاعب وولفرهامبتون
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القسم الرياضي
طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع أداما تراوري جناح فريق وولفرهامبتون وذلك بعد نجاحه في إحراز هدف وصناعة مثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الــ 19 والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح فريق وولفرهامبتون.

وأشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى وجود مفاوضات من جانب مسؤولي فريق السيتي لإرضاء طلبات مدربهم جوارديولا، ويستعدون لتقديم عرض لضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن مسؤولي السيتي قد رصدوا 80 مليون جنيه إسترليني من أجل جلب اللاعب في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وحتى الآن هذا الموسم، لعب تراوري 30 مباراة في جميع مسابقات رفقة الذئاب، حيث سجل خمسة أهداف وقدم سبعة تمريرات حاسمة في ذلك الوقت.

وتم التعاقد بين وولفرهامبتون واللاعب في عقد يمتد حتى عام 2023 ، وقد تمت الإشارة إليه بسبب سرعته الفائقة وسرعته الفائقة.

يذكر أن أداما تراوري قد أثار الإعجاب في الفترة الأخيره وبات مطلوبا في كثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ناديه القديم.
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