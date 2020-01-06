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محافظات

ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مجمع المواقف الجديد الكائن بشارع البترول بحى الضواحى وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، وإدارة الأملاك والتخطيط العمرانى والمساحة وإدارة المواقف وشركات شرق الدلتا للنقل البرى والسوبر جيت والمقاولون المنفذون للمشروع .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن الموقف الجديد سيكون ميناء بورسعيد البرى والذى يساهم فى تقديم خدمة مميزة للمواطن على أعلى مستوى ، واستعرض آخر أعمال تنفيذ المجمع الجديد مع المقاولين المنفذين وشركات النقل البرى من خلال شرح تفصيلى لكافة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها .

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة معدلات الكثافة منعا لحدوث التكدس أو الاذدحام داخل أو خارج الموقف الجديد ، وكذلك إقامة خطوط التذاكر والمكاتب الإدارية على أحدث نظم تجهيزية ، وتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن وكذلك أهمية تنفيذ الحارات الخاصة بعربات الأجرة وأتوبيسات النقل الداخلى بشكل نظامى حديث يسهل على المواطنين ويمنع التكدس ، وتوفير أماكن للمحال الخدمية داخل المجمع ،وذلك بما يضمن توفير ميناء برى على أحدث مستوى تزامنا مع المشروعات العملاقة التى تشهدها المحافظة .
ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات
ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات
ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات
ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات
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