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رياضة

أحمد حسن يلتقط سيلفي مع نجوم القارة الافريقية ..صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:48 م
احمد حسن
احمد حسن
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ياسمين تيسير
حرص أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة نجوم افريقيا على هامش مباراة اساطير افريقيا التي تقام اليوم عند سفح الأهرمات.

يضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاته، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، احمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.
أحمد حسن يلتقط سيلفي مع نجوم القارة الافريقية ..صور
أحمد حسن يلتقط سيلفي مع نجوم القارة الافريقية ..صور
أحمد حسن يلتقط سيلفي مع نجوم القارة الافريقية ..صور
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