نورهان رفاعي أول مصرية تسلقت جبل البروس: أحلم بقمة إيفرست.. فيديو

‫قالت نورهان رفاعي أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا وهي قمة جبل البروس في روسيا، والمصنفة ضمن أعلى سبع قمم في العالم، إنها بدأت ممارسة رياضة تسلق الجبل من عمر 10 سنوات.



وأضافت نورهان رفاعي، خلال حوارها ببرنامج "in box"، المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامي أحمد فاروق و نورا سامى و رحمة بحري، أن الفكرة جاءتها عندما سافرت مع أصدقائها إلى جبال سيناء والطبيعة وأعجبت بها وقررت أن تتسلقه.



وأشارت أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا إلى أنها تسلقت أول جبل فى سيناء، وفي عام 2017 تسلقت جبل اكونكاغوا أعلى القمم الجبلية في الأرجنتين، إلا أنها لم تصل لقمته نظرًا لعدة صعوبات.



وتابعت أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا أن الصعوبات التي واجهتها اثناء تسلق جبل اكونكاغوا، هو: التعب الفجائي لرفيقها بعد أن وصلت إلى 4300 متر فوق سطح البحر.



وأوضحت أنها بعد ذلك تسلقت جبل البروس في روسيا فى عام 2015 والذي يبلغ ارتفاعه 5600 متر ووصلت إلى قمته، لافتة إلى أن تتمرن كثيرًا على التسلق خاصة في جبال سيناء.



وقالت إنها تحلم بتسلق قمة إيفرست، والتي يبلغ ارتفاعها 8900 متر فوق سطح البحر، وأنها تتدرب منذ عام وتستعد حاليا لتسلق القمة.