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رياضة

محمد صلاح يربك الحسابات| الأزمات تحاصر حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:07 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو مانى
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عمرو الحلوانى
حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بقوة على حفل توزيع جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2019 والمقرر إقامته غدا " الثلاثاء " فى الغردقة.

وشهدت الساعات الماضية اعتذار عدد كبير من اللاعبين المرشحين لحصد الجوائز وعلى رأسها النجم الجزائري رياض محرز نتيجة انشغاله بخوض مباراة فريقه مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد.

كما اعتذر الجزائري يوسف البلايلى المرشح بقوة على حصد لقب أفضل لاعب داخل القارة عن الحضور أيضا بسبب انشغاله بخوض مباراة فريقه أهلى جدة مع الهلال فى الدوري السعودى.

وأصبح موقف محمد صلاح من الحضور غامضا بشدة خاصة فى ظل صدور تقارير قوية بأن اللاعب لن يحضر إلى القاهرة رغم تحفظ الكاف فى الإعلان الرسمى عن ذلك.

وضمّت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي 3 لاعبين وهم "محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والنجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، إضافةً إلى الساحر الجزائري، رياض محرز لاعب مانشستر سيتى".

وأعلن "الكاف" تواجد ثلاثة مدربين في القائمة النهائية وهم؛ جمال بلماضي، مدرب الجزائر، وأليو سيسيه، مدرب السنغال، ومعين الشعباني، مدرب الترجي التونسي.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة 3 لاعبين وهم، طارق حامد (مصر والزمالك)، وأنيس البدري (تونس والترجي)، ويوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).

ويتنافس المنتخب الجزائرى مع السنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب إفريقي .

أحسن منتخب سيدات: الكاميرون- جنوب أفريقيا- نيجيريا.

أحسن مدرب لفرق الرجال: أليو سيسيه (منتخب السنغال)- جمال بلماضي (منتخب الجزائر) ومعين الشعباني (الترجي التونسي).

أحسن مدرب لمنتخب سيدات: الان جومفا (الكاميرون)، ديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)، توماس دينيربي (نيجيريا)

أحسن لاعب صاعد: أشرف حكيمي (المغرب- بوروسيا دورتموند)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا- فياريال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا- ليل)

أحسن لاعبة: أجارا نشوت (الكاميرون- فاليرينجا)، عزيزات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)، تيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا - بكين فينيكس).
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