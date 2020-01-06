راشفورد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في ديسمبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر.





وتفوق راشفورد على السنغالي ساديو ماني، وزميله ألكسندر أرنولد، لاعبي نادي ليفربول، حيث حصل على نسبة أصوات بلغت 37%؛ ليتوج بالجائزة.





وظهر راشفورد بشكل رائع الشهر الماضي، حيث قاد فريقه للفوز على فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات.



