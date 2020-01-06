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رياضة

راشفورد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في ديسمبر

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:07 م
ماركوس راشفورد لاعب
ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر.

وتفوق راشفورد على السنغالي ساديو ماني، وزميله ألكسندر أرنولد، لاعبي نادي ليفربول، حيث حصل على نسبة أصوات بلغت 37%؛ ليتوج بالجائزة.

وظهر راشفورد بشكل رائع الشهر الماضي، حيث قاد فريقه للفوز على فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات.

يذكر أن راشفورد قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في نادي مانشستر يونايتد لشهر ديسمبر بعد حصوله على نسبة من الأصوات بلغت 40%.
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