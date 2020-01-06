قاتل زوجته بالدقهلية يسلم نفسه للشرطة

قام مبلط سيراميك بتسليم نفسه لقسم شرطة أول المنصورة عقب قيامه بقتل زوجته طعنا بسكين عقب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة متهمين زوجها لوجود خلافات سابقة بينهما.



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ تبين مقتل سيدة تدعي شيماء .إ .م ٢٠ عاما ومقيمة شارع الجلاء أمام مسجد القاضي وبها طعنة بالرقبة وطعنه بالبطن.



وتبين من التحريات أن وراء الواقعة زوجها ويدعي السعيد نجاح محمد موسى 25 عاما مبلط سيراميك وأن السبب خلافات سابقة بينهما وأن بعض المقربين تدخلوا للصلح بينهما ليلة أمس وعادت للمنزل.



وقام الزوج بتسليم نفسه للقسم حيث تبين أنه بعد العودة للمنزل قاموا بالشجار مرة أخرى بسبب خلافات مالية حيث قام المتهم بالتعدي عليها بسكين بعد عودتهم وأحدث بيها الإصابات وتوفيت على إثرها وقام بغلق المنزل عليها بجانب نجلها البالغ من العمر أربع سنوات وقام بالاتصال بشقيقها وأخبره أنه قتل شقيقته وتوجه للقسم بعدها لتسليم نفسه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان .