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فن

طارق الشناوي وعميده أعلام القاهرة يدعمان إطلاق المشروع الوطني الشبابي للفنون.. 12 يناير

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:39 م
طارق الشناوي وعميده
طارق الشناوي وعميده أعلام القاهرة
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سعيد فراج
يشارك الناقد طارق الشناوي و الدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الاعلام جامعة القاهره متحدثين بملتقي القوه الناعمة للسلام العالمي فى دروته الثانية، بمسرح مكتبة مصر الجديده 12 يناير2020 فى أستضافة الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق سابقًا، وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادره 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة ، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وذلك يوم الاحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٠ بمسرح مكتبة مصر الجديدة وقد حققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون.

وصرح الناقد طارق الشناوي عن دعمه للمبادرة وللشباب وأضاف أن السلام قيمة خالدة نرنو جميعا إليها والفن والثقافة والأدب سلاح حاسم لتحقيق السلام.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بدعمها الكامل للمبادرة وللشباب و تشجيعهم، وذكرت أهمية دور المبادرة فى ترسيخ قيم السلام ودور الثقافة والفن كقوة مؤثرة، وأضافت أن الإعلام شريك وله دور فى تنمية الوعى الثقافى و دعم قضايا الشباب وإدماجهم فى حركة المجتمع و قيادته للتطوير والتحديث.

يذكر أنه من تم الإعلان من قبل عن بعض الفنانين المشاركين مثل المخرج الكبير محمد فاضل والمخرج الكبير وائل احسان، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والفنان الكبير سامح الصريطي والفنانة الكبيرة سيمون والفنان الكبير نضال الشافعي وسيعلن عن باقي المشاركين خلال الأيام القادمة.

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