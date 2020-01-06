صفعة للمليشيات والطيران التركي.. الجيش الليبي يكشف أهمية السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش الليبي سيطر على ميناء سرت وقاعدة القرضابية الجوية.



وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن قاعدة القرضابية الجوية كان يعتمد عليها المليشيات والطيران المسير التركي لمهاجمة الجيش الليبي والهجوم على النفط الليبي.



وتابع خالد المحجوب:" كانت القاعدة هى الخط الأمامي للدفاع عن المليشيات، وإيقاف استخدام القاعدة الجوية من قبل المليشيات أمر في غاية الأهمية لأنه منع إمداد المليشيات الإرهابية وقطع سبل الإمداد عنهم، وضييق الجبهة عليهم وإربك العمليات بالنسبة لهم.



وأكمل خالد المحجوب:" مليشيات السراج عندما علموا بالانتفاضة في ليبيا أرادوا إرباك الرأي العام وضرب إيجابيات القوات المسلحة".



من جانبها قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، إن "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو".



وأضافت أن قوات الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.



وأوضحت أن القوات تمكنت من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، ومشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة.