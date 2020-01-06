AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحكم الإيطالي كولينا: المعالم السياحية في مصر شيء لا يصدق

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:57 م
الحكم الإيطالي بييرلويجي
الحكم الإيطالي بييرلويجي كولينا
Advertisements
قسم الرياضة
عبر الحكم الإيطالي بييرلويجي كولينا عن سعادته لتواجده داخل سفح الأهرامات المصرية من أجل الاستعداد للمشاركة في حفل اختيار الأفضل على هامش استضافة مصر حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وأضاف بييرلويجي كولينا في تصريحات خاصة "لـ صدى البلد "، خلال مشاركته ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات أن إقامة تلك المباراة في هذا الصرح العظيم مميز للغاية ويدل على جمال الدولة المصرية ودائما أكون مبهورا بالأهرامات".

وأبدي بييرلويجي كولينا إعجابه بـ الحضارات الفرعونية بقوله: "مبسوط إني هشارك فى مباراة الأساطير داخل الأهرامات فخر العالم والمعالم السياحية هنا مميزة للغاية شيء لا يصدق، أتمنى زيارة الدولة المصرية كثيرا ومبسوط بتواجدى فى مصر".

يذكر أن سفح الأهرامات المصرية أقيم عليها صباح اليوم مباراة أساطير العالم بمشاركة كل من:

ضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يشهد مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات غدا

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

لقاء حواري بين طلاب جامعة القاهرة وأساطير كرة القدم .. صور

أحمد حسن يلتقط سيلفي مع نجوم القارة الافريقية ..صور

وائل جمعة يتغنى بـ مباراة أساطير أفريقيا المقامة تحت سفح الأهرامات

وزير الرياضة فى ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات ..صور

ترشيحاتنا

رغم تجاوز ثروته 77 مليار دولار.. مؤسس فيسبوك يفاجئ الجميع بهذا التصرف!

تفاصيل جديدة بشأن قصف الكلية العسكرية في طرابلس

تحرك جديد لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

اخبار الحوادث .. ننشر صورة قاتل 7 من أسرة واحدة بـ مذبحة كفر الدوار.. 3 وفيات في تصادم أمام جامعة القاهرة

مصدر يكشف كواليس رفض محمد صلاح حضور احتفالية أفضل لاعب إفريقي 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد