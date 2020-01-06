نيوزيلندا توقف تدريبات عسكرية في العراق وتنصح مواطنيها بمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الدفاع النيوزيلندية اليوم الاثنين وقف أنشطة التدريب في معسكر التاجي بشمال العاصمة العراقية بغداد، وسط تزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة نيوزلاند هيرلاد، التي تُبث في نيوزلاندا أن الجيش النيوزلاندي قال إنه لا للإجلاء الآن.



وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية النيوزيلندية، كافة مواطنيها في العراق إلي مغادرة البلاد، وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.



وتأتي هذه الخطوة، بعدما صوّت البرلمان العراقي، على مشروع قرار يدعو إلى سحب كافة القوات الأجنبية من البلاد، عقب ضربة جوية أمريكية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.