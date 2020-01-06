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تعليم

«التعليم» تكشف ملابسات تغيير مدير إدارة الامتحانات بشكل مفاجئ

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:14 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ياسمين بدوي
زار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين اليوم، الإثنين، الإدارة العامة للامتحانات. 

وعقد نائب الوزير، اجتماعًا مع مديري الإدارات "بالإدارة العامة للامتحانات" للاطمئنان إلى جاهزية الإدارة لامتحانات "أبنائنا في الخارج – مدارس المسار المصري – امتحانات السودان – امتحانات الثانوية العامة".

وأوضح نائب الوزير، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على تكليف الأستاذ خالد عبدالحكم بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، بعد أن تقدم بطلب تكليفه بإدارة أخرى وترك الإدارة العامة للامتحانات لوجود نجلته بامتحان الثانوية العامة لهذا العام. 


وقد تم تكليف الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للامتحانات لحين شغل وظيفة مدير عام الإدارة بالإجراءات القانونية.

وفي إطار الاستعداد الجاد للاختبارات الخاصة بأبنائنا في الخارج، أكدت الوزارة أنه جاري العمل على الإجراءات الخاصة باختبارات أبنائنا في الخارج منذ شهرين، وسيتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب خلال شهر فبراير من العام الجاري للسفارات والقنصليات.

وأوضحت أن كافة الأسئلة الخاصة بطلاب الفصلين (المسار المصري) والخاصة بالفصل الدراسي الأول تم تسليمها بكافة السفارات المصرية بالخارج استعدادًا للاختبار والمقرر انعقاده يوم السبت القادم.

وفيما يخص اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة بالسودان، أشارت إلى أنه تم نقل الكنترول الخاص باختبارات السودان من الإدارة العامة للامتحانات إلي مكان آخر، موضحة أنه تم الانتهاء من مرحلة المراجعة لأرقام الجلوس، كما تسليم الإحصاءات الخاصة بالطلاب إلى المطبعة السرية.

وفيما يخص اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي لجمهورية مصر العربية، أوضحت أنه تم تسليم الإجراءات الخاصة بالتقدم لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 باستثناء بعض المحافظات البعيدة نتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال الفترة السابقة، وأنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الورقة الامتحانية تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.

وأما فيما يتعلق بالطلاب فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية من يوم السبت 4/1/2020 وجاري متابعة نسب التسجيل وإخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب بالإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.
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