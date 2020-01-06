AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد أنباء عدم حضوره حفل الأفضل بأفريقيا.. محمد صلاح يتصدر تويتر وردود أفعال متباينة من الجماهير

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #صلاح بعد أنباء اعتذاره عن حضور حفل اختيار أفضل لاعب بالقارة الإفريقية والمقرر إقامته في الغردقة غدًا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" بعد وقت قليل من تدشينه، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :

‏ساديو ماني كان بيرقص مع صلاح بعد ما خد جائزة أحسن لاعب في أفريقيا في السنغال اللي هي بلده ، بس كده.

‏صلاح حتي لو مش هياخد احسن لاعب كان لازم يكون موجود الحفلة في بلده والاتجاه ان ياخدها ساديو ماني يعني من الناحيتين وحشة في حقه ماني حضر في السنغال وصلاح خدها قبل كده

‏السنغالي ساديو ماني هو الذي سيتوج غدا أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2019، متبوعا برياض محرز ومحمد صلاح..

تتويج مستحق للأسد الذي خاض طيلة السنة 61 مباراة سجل فيها 34 هدفا، قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، وتوج بلقب كأس العالم وكأس السوبر الأوربي ودوري أبطال أوربا مع ليفربول

‏الولا ماني ارجل من صلاح 100 مره

‏دلوقتى بقى حضور صلاح شرف للاحتفال !! 

مش ده صلاح اللى عاوز ياخد اللقطة فى الأولمبياد تصوتوا ضده فى الجوايز والاتحاد ما يبعتش الورق ويحرم صلاح من نقط ترفع ترتيبه فى جايزة الأفضل فى العالم وعاوزينه يحضر !المنتخب هو دايما سبب فشل صلاح فى الجوايز الفردية
كفاية ابعدوا عنه#صلاح

‏‎#محمد_صلاح 
والله الناس اللي بتقارن صلاح ب ماني لا تفقه شئ عن كره القدم صلاح في حته تانيه خالص أصبح اسطورة من اساطير اللعبة في العالم ماني مجتهد ويستحق ياخد احسن لاعب في افريقيا والسبب منتخب بلاده وصلاح نفسه اللي يعتبر أفضل صفقة لليفربول في التاريخ غير كده عمرك مكنت هتسمع عن ماني

‏ساديو ماني وهو عارف انه حيخسر الجائزة لصالح محمد صلاح الي حفلة السنة دي حتتعمل في بلده!
مفيش رد على عدم حضور صلاح أقوى من الصورة دي الصراحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوائز الأفضل في أفريقيا.. طارق حامد يبحث عن إنجاز لم يتحقق.. وصلاح يخشى لعنة صاحب الأرض

المجد ينتظر محمد صلاح وطارق حامد.. كل ما تريد معرفته عن جوائز الكاف للأفضل 2019

هل يفعلها محمد صلاح؟ .. الكاف يعلن عن شعار حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

مانى يقترب من حصد أول جائزة أفريقية له.. وصلاح ومحرز يأملان في تكرار الإنجاز

وكالة فرنسية تكشف هوية أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا.. وائل جمعة بالغردقة

ترشيحاتنا

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

أحمد موسى يكشف مخطط السراج للهرب إلى تركيا بعد السيطرة على سرت

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير

بعد إعلان أردوغان تحريك قواته.. الجيش الليبي يحقق تقدما جديدا فى اتجاه طرابلس.. صور

11.5 جنيه زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك