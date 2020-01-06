بعد أنباء عدم حضوره حفل الأفضل بأفريقيا.. محمد صلاح يتصدر تويتر وردود أفعال متباينة من الجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #صلاح بعد أنباء اعتذاره عن حضور حفل اختيار أفضل لاعب بالقارة الإفريقية والمقرر إقامته في الغردقة غدًا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" بعد وقت قليل من تدشينه، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :





‏ساديو ماني كان بيرقص مع صلاح بعد ما خد جائزة أحسن لاعب في أفريقيا في السنغال اللي هي بلده ، بس كده.





‏صلاح حتي لو مش هياخد احسن لاعب كان لازم يكون موجود الحفلة في بلده والاتجاه ان ياخدها ساديو ماني يعني من الناحيتين وحشة في حقه ماني حضر في السنغال وصلاح خدها قبل كده





‏السنغالي ساديو ماني هو الذي سيتوج غدا أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2019، متبوعا برياض محرز ومحمد صلاح..





تتويج مستحق للأسد الذي خاض طيلة السنة 61 مباراة سجل فيها 34 هدفا، قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، وتوج بلقب كأس العالم وكأس السوبر الأوربي ودوري أبطال أوربا مع ليفربول





‏الولا ماني ارجل من صلاح 100 مره





‏دلوقتى بقى حضور صلاح شرف للاحتفال !!





مش ده صلاح اللى عاوز ياخد اللقطة فى الأولمبياد تصوتوا ضده فى الجوايز والاتحاد ما يبعتش الورق ويحرم صلاح من نقط ترفع ترتيبه فى جايزة الأفضل فى العالم وعاوزينه يحضر !المنتخب هو دايما سبب فشل صلاح فى الجوايز الفردية

كفاية ابعدوا عنه#صلاح





‏‎#محمد_صلاح

والله الناس اللي بتقارن صلاح ب ماني لا تفقه شئ عن كره القدم صلاح في حته تانيه خالص أصبح اسطورة من اساطير اللعبة في العالم ماني مجتهد ويستحق ياخد احسن لاعب في افريقيا والسبب منتخب بلاده وصلاح نفسه اللي يعتبر أفضل صفقة لليفربول في التاريخ غير كده عمرك مكنت هتسمع عن ماني





‏ساديو ماني وهو عارف انه حيخسر الجائزة لصالح محمد صلاح الي حفلة السنة دي حتتعمل في بلده!