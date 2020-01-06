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رياضة

اخبار النادي الأهلي.. اعتذار الخطيب.. وموقف مروان محسن من مواجهة بلاتينيوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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نور عادل
اخبار النادي الأهلي..
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 6 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير
أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا إلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة.. وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي، عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

عبدالحفيظ وسمير عدلي يطيران إلى زيمبابوي
يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، القاهرة مساء اليوم الاثنين إلى زيمبابوي.

الأشعة تحدد موقف مروان محسن من رحلة زيمبابوي
يخضع مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين لأشعة على منطقة وجه القدم؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إف سي مصر أمس الأحد.

رسميًا .. الأهلي يعلن قيد محمود كهربا في القائمة الأفريقية
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري للفريق أنهى اليوم الاثنين، اجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلي في القائمة الإفريقية للفريق .
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