تعليم الوادي: الانتهاء من الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أنهى قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، استعداداته لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.



وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغنى، إجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس ( عبر شبكة سكايب )، وبحضور مديرى المراحل التعليمية الإعدادى والثانوى وإدارة التطوير التكنولوجي وشئون الطلبة والشئون القانونية والأمن ومديرى الإدارات النوعية وموجهين العموم والأوائل على مستوى القطاع.



وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي، ومناقشة ما تم خلال اللقاء الذى تم انعقاده مع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بديوان الوزارة.



وأكد مرغنى، تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المديرية برئاسة مدير المديرية ومدير التعليم الثانوى والموجه العام، ومسئول التطوير التكنولوجي، والأمن، والشئون القانونية ويتم تشكيل نفس الغرفة في جميع الإدارات التعليمية ومجهزة بشبكة سكايب للتواصل الدائم والمتواصل مع الغرفة المركزية بالمديرية على مدى اليوم.



وأشار مرغنى، إلى سرية الامتحانات، وتفعيل القرار الجمهوري (101) لسنة 2015 الخاص بمنع الغش حيث إن امتحانات الصف الأول الثانوي جميعها ورقية وبالكتاب المفتوح ( open book ) وغير مسموح باصطحاب أى أوراق أو مذكرات مع الطلاب، مشددا على أن النماذج الاسترشادية والتى تم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم، ليست نموذج امتحانات، إنما هي نماذج للإرشاد وللتدريب فقط.



وجري التنبيه على أن يؤدى الطالب إمتحانه داخل المدرسة وداخل اللجنة المحددة له وفى نفس يوم الإمتحان وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من تأديته للامتحان كما نبه مشددًا بعدم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة.



ووجه ميرغنى بالتأكيد على جاهزية البنية التحتية بالمدارس للامتحانات من خلال عمل جلسات تجريبية لضمان سير أعمال الامتحانات بصورة جيدة، وأن يجري التنبيه على الطلاب بتعديل موعد الامتحانات وأن يوم 20/1/2020 إجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس وأن يوم 19/1/2020 م بديلا عنه والتأكيد على إعلان الجدول المعدل بجميع المدارس، كما يجري إرسال تقرير يومى مفصل من قبل رئيس اللجنة أو مدير المدرسة عن سير العملية الإمتحانية.



وتضمنت التوجيهات أيضا التواجد اليومى لأخصائى التطوير بالمدارس الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات والتدخل فورًا في حالة حدوث أى عطل، حتى يتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان الإليكتروني بشكل جيد، وضرورة قيام جميع طلاب الثاني الثانوي بتحديث التابلت قبل الامتحان، والانتهاء فورًا من صيانة جميع أجهزة التابلت لدى الطلاب.