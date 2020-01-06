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حوادث

مصرع معاون مباحث أخميم في حادث سير

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:21 م
النقيب محمد أبو المجد
النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم
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خالد رياض
أسفر حادث تصادم بدائرة مركز أخميم بسوهاج عن مصرع النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم.

وأفادت مصادر أمنية أن معاون مباحث أخميم تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي مصابا وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. 


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بحدوث تصادم بناحية قرية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم وأسفر الحادث عن مصرع النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم، أثناء تفقده الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس. 

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