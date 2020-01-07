أضرمت النيران بعد جريمتها.. حبس المتهمة بسرقة شقة أحد أقاربها بالقاهرة

قررت نيابة دار السلام حبس المتهمة بسرقة شقة أحد أقاربها وإضرام النيران فيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان ضباط مباحث القاهرة نجحت فى كشف غموض بلاغ بتعرض شقة مواطن للسرقة والاحتراق على يد مجهول، حيث كشفت التحريات أن إحدى قريبات صاحب الشقة وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها بعد أن استغلت عدم تواجده بالشقة وحضوره حفل زفاف نجلته ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .



تبلغ لقسم شرطة دار السلام من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بعقار فى شارع ابراهيم عواد ـ دائرة القسم ، بالانتقال تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق السادس بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق محتويات غرفة نوم الشقة بالكامل " دون إصابات" ، تم السيطرة على الحريق بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية.



بإجراء المعاينة تبين تغيير كالون باب الشقة وعثر بمحل البلاغ على 2 قلب كالون ، بسؤال مالك الشقة أيد ما جاء بالفحص، وقرر باكتشافه سرقة شاشة LCD وجهاز كمبيوتر " لاب توب " من داخل الشقة سكنه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق زوجة المبلغ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها.



وفى سبيل ذلك استغلت عدم تواجده بالشقة لحضوره حفل زفاف نجلته واستعانت بأحد الفنيين وتمكنت من فتح باب الشقة وتغيير الكالون والاستيلاء على المسروقات، وعقب ذلك قامت بسكب سائل السولار داخل غرفة نوم الشقة وإضرام النيران بها ولاذت بالفرار، تم بإرشادها ضبط المسروقات بمسكن صديقتها.



بسؤال الأخيرة نفت علمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة.