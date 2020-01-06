المسمارى يكشف خطة تحرير سرت من الميليشيات الإرهابية

أكد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنَّ الجيش سيطر على جميع المرافق بمدينة سرت خلال الساعات الماضية، منوها إلى أن مطاردة كل الميليشيات المرتزقة هناك.



وأضاف «المسماري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على قناة «المحور»، أنَّ المعارك حول طرابلس تسير بشكل جيّد، موضحًا أن عملية السيطرة على سرت لم تتجاوز الـ3 ساعات.



وأشار إلى أنَّ قوات الجيش الوطني الليبي هاجمت العناصر الهاربة من سرت، موضحًا أنَّ الميليشيات سلَّمت سلاحها وأنَّ العملية اتسمت بالسرية والمفاجأة.



ولفت إلى أنَّ المعركة تحوّلت من معركة لدحر الإرهاب إلى مواجهة للحفاظ على الأراضي الليبية من الغازي التركي.