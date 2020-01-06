واشنطن: لا نخطط للانسحاب من العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق.





وقال "إسبر"، في تصريحات للصحفيين إن "وثيقة الانسحاب" التي قدمها التحالف الدولي ضد داعش غير دقيقة.





وأكد الوزير الأمريكي أنه لم يكن هناك قرار على الإطلاق بمغادرة العراق.





كان ذلك بعد تسريب خطاب من التحالف إلى القيادة العراقية أكد فيها أن القوات الأمريكية تستعد لمغادرة العراق.





وجاء في الوثيقة أنه احتراما لسيادته وبحسب ما طلب البرلمان العراقي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فإن قيادة قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب ستقوم بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة.



