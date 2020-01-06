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أخبار العالم

مباحثات لـ تشكيل بعثة دولية تشرف على عدم وجود قوات أجنبية في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "العربية" أن هناك مشاورات دولية ودول كبرى تقترح حزمة إجراءات لتخفيف التصعيد في ليبيا.

وأفادت نقلا عن مصادرها بوجود مشاورات لإرسال بعثة دولية للإشراف على وقف للنار في ليبيا.

وأوضحت أن هناك مشاورات لتشكيل بعثة دولية تشرف على عدم وجود قوات أجنبية في ليبيا.

وأشارت إلى وجود "مسعى لتشكيل بعثة دولية تمنع تدفق المقاتلين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا".

وأكدت القناة أن دول أوروبية اقترحت إرسال قوات لحفظ السلام في عدد من المناطق الليبية.

كان المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري أكد في مؤتمر صحفي ببنغازي أن "العملية كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقًا لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر".

وأوضح المسماري أن الهجوم على سرت شن من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية، مشيرًا إلى أن "التمهيد للسيطرة على سرت بدأ قبل أشهر باستهداف كافة المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة في المدينة عبر ضربات جوية".
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