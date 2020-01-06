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رياضة

لفتة إنسانية من لاعب واتفورد تجاه طفل.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قام لاعب نادي واتفورد الإنجليزى بلفتة إنسانية داخل ممر إستاد نادي واتفورد قبل إحدى لقاءات الدورى الإنجليزى.

عند شعور اللاعب بإحساس أحد الأطفال المرافقين للاعبين بالبرد فقام دون تردد بخلع قميصه و إعطائه للطفل دون تفكير أو تردد في لفتة إنسانية جميلة.

و فاز نادى تشيلسى على واتفورد فى أخر مباراة خاضها واتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيكارج رود، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية تشيلسي كل من تامي أبراهام في الدقيقة 5 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 55، بينما أحرز هدف واتفورد الوحيد جيرارد دولوفيو في الدقيقة 80 من علامة الجزاء.

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