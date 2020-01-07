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تكنولوجيا

أخيراً.. سونى تطرح بلاى ستيشن فى حدثها الأضخم لهذا العام

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
طرحت شركة سونى اليابانية أخيرأ منذ دقائق أحدث نسخة من أيقونتها الشهيرة بلاى ستيشن، وهو الإصدار الخامس الذى طال انتظاره ويحمل إسم PlayStation 5.

كان قد كشف من قبل المهندس مارك كيرني، أحد أعضاء الفريق المشرف على تطوير بلاى ستيشن 5، أنه بحلول 2020 سيظهر للأضواء من أجل إسعاد الملايين، كما تعودوا على مدار سنوات منذ بلاى ستيشن 1.

كما سيدعم الجهاز ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، بالإضافة للألعاب المصممة له خصيصًا، وهي ميزة افتقدت لها منصات سوني للألعاب السابقة، وسيعتمد بلاى ستيشن 5 على معالج قوي من نوع AMD.

أما عن سرعة الجهاز الفائقة الذى سيتمكن من العمل فى اقل من 1 ثانية فقط، وهو زمن قياسي، ومن ناحية التصميم سيختلف قليلًا عن بلاى ستيشن 4، لأن سوني من بلاى ستيشن 2 لم تبتعد عن فكرتها فى التصميم، سوى ببعض التغييرات البسيطة.

ومن ناحية السعر لايزال غامضًا، ولكن للأخذ فى الاعتبار ظهر بلاي ستيشن 4 بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي فى 2014.

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