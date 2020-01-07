إصابة ٥ من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج، موظفا بالمعاش وزوجته و٣ أبناء مصابين بحالة اختناق لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وصرح لهم بالخروج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول كل من "جرجس. ط"، ٦٠ عاما، بالمعاش، و"نادية. ن"، ٥٣ عاما، ربة منزل، و"يوسف. ج"، ١٣ عاما، طالب، و"ماري. ج"، ١٦ عاما، طالب، و"أيرين. ج"، ١٠ سنوات، طالب، ويقيمون بندر البلينا، مصابين بحالة اختناق، وصرح لهم بالخروج، عقب تلقي الإسعافات اللازمة.



وتبين من الفحص وسؤال الأول والثانية حدوث إصابتهم نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.