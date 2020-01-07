AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة ٥ من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بسوهاج

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:50 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج، موظفا بالمعاش وزوجته و٣ أبناء مصابين بحالة اختناق لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وصرح لهم بالخروج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول كل من "جرجس. ط"، ٦٠ عاما، بالمعاش، و"نادية. ن"، ٥٣ عاما، ربة منزل، و"يوسف. ج"، ١٣ عاما، طالب، و"ماري. ج"، ١٦ عاما، طالب، و"أيرين. ج"، ١٠ سنوات، طالب، ويقيمون بندر البلينا، مصابين بحالة اختناق، وصرح لهم بالخروج، عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص وسؤال الأول والثانية حدوث إصابتهم نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة عميد حقوق و3 أعضاء هيئة تدريس وسائق في تصادم بطريق جامعة سوهاج

اختناق 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب للغاز في المنصورة

إصابة ربة منزل و2 من أبنائها باختناق إثر تسرب غاز بشقة في بني سويف

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

تناولوا يوسفي.. إصابة أسرة من 6 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

بسبب استنشاقهم الغاز.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق

ترشيحاتنا

وليد عبد اللطيف: عملي في الزمالك ليس سبوبة.. وإشادتي بالخطيب سبب إبعادي عن القناة| فيديو

بجنيه واحد.. حافظي على جدران المطبخ من الدهون

هل الاستحمام يغني عن الوضوء | اعرف الضوابط الشرعية

فضيحة جديدة لـ ترامب.. مذيعة بـ فوكس نيوز: الرئيس طلب مني تبادل القبلات

ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس

تهنئة السيسي للأقباط وجهود مصر في تعزيز أمن المنطقة.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها