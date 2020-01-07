رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الثلاثاء.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"الشروق"
السيسى: محدش يقدر يعمل فينا حاجة ولا يجرجرنا هنا وهنا
"الوطن"
تواضروس من كاتدرائية ميلاد المسيح: علينا ان نعيش بالحب وللحب
"الأهرام"
التعليم العالى تخطط لإطلاق أقمار صناعية بالجامعات
"اليوم السابع"
الكهرباء: تطبيق برنامج القراءة الموحد على 25% من إدارات شركات التوزيع
"صدى البلد"
رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامى
"مصراوى"
الزراعة: تطبيق كارت الفلاح فى محافظتين بالصعيد خلال شهر
"الشرق الأوسط"
وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط للانسحاب من العراق
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"الشروق"
السيسى: محدش يقدر يعمل فينا حاجة ولا يجرجرنا هنا وهنا
"الوطن"
تواضروس من كاتدرائية ميلاد المسيح: علينا ان نعيش بالحب وللحب
"الأهرام"
التعليم العالى تخطط لإطلاق أقمار صناعية بالجامعات
"اليوم السابع"
الكهرباء: تطبيق برنامج القراءة الموحد على 25% من إدارات شركات التوزيع
"صدى البلد"
رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامى
"مصراوى"
الزراعة: تطبيق كارت الفلاح فى محافظتين بالصعيد خلال شهر
"الشرق الأوسط"
وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط للانسحاب من العراق