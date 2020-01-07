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توك شو

رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:08 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الثلاثاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"الشروق"
السيسى: محدش يقدر يعمل فينا حاجة ولا يجرجرنا هنا وهنا

"الوطن"
تواضروس من كاتدرائية ميلاد المسيح: علينا ان نعيش بالحب وللحب

"الأهرام"
التعليم العالى تخطط لإطلاق أقمار صناعية بالجامعات

"اليوم السابع"
الكهرباء: تطبيق برنامج القراءة الموحد على 25% من إدارات شركات التوزيع

"صدى البلد"
رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامى

"مصراوى"
الزراعة: تطبيق كارت الفلاح فى محافظتين بالصعيد خلال شهر

"الشرق الأوسط"
وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط للانسحاب من العراق

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