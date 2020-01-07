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أخبار العالم

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:59 ص
زلزال
زلزال
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أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن مركز الزلزال يقع على عمق 20 كيلومترا وعلى بعد حوالي 10 أميال جنوب غربي بلدة سينابانج بمقاطعة آتشيه.

من جانبه، قال رحمت تريونو، الذي يرأس مركز الزلزال والتسونامي في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في أندونيسيا، إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات المد العاتية /تسونامي/ .
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