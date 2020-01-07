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أخبار العالم

كابوس تاريخي.. إيران تكشف عن 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:26 ص
قاسم سليماني قائد
قاسم سليماني قائد فيلق القدس
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شيماء مصطفى
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء: إن طهران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أضاف "شمخاني"، أن سيناريوهات الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية "أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لها.

وأكد شمخاني أن انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر القيام بعملية واحدة، لافتًا إلى أن جميع القوات الموالية ستثار من أمريكا.

وأوضح أن واشنطن "ما كان ينبغي عليها اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك"، لافتا إلى رصدهم كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ويعلمون أنها على أهبة الاستعداد".

وأكد أن "الأمريكيين يدركون قدرة طهران على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخ متوسطة وبعيدة المدى".

وشاركت حشود ضخمة منذ الصباح في مراسم دفن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، حيث يوارى في الثرى مسقط رأسه ظهر اليوم.
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