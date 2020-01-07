AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

35 قتيلا وأكثر من 48 جريحًا فى جنازة قاسم سليماني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:54 ص
خلال تشييع سليماني
خلال تشييع سليماني
Advertisements
محمد علي
تحدثت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل عن سقوط قتلى وجرحى بأعداد مهولة نتيجة التدافع خلال جنازة الجنرال السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وذلك أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مدينة كرمان الإيرانية، بعد استقدام جثته من العراق التي شيعته قبلها كذلك مع مساعديه العراقيين والإيرانيين الذين كانوا برفقته.

وذكرت وسائل الإعلام بسقوط 35 قتيلًا وأكثر من 48 جريحًا خلال التدافع في الجنازة، وهو الأمر الذي سبب ربكه كبيرة، في حدث نادر خلال الجنازات، وإن يسقط هذا العدد الكبير.

وتشارك حشود ضخمة منذ الصباح في مراسم دفن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، حيث يوارى في الثرى مسقط رأسه ظهر اليوم.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والاثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين قاسم سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق، الجمعة الماضية، بحسب فرانس برس.

ولوّح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته بضرب إسرائيل في حال ردت أمريكا على انتقام إيران، قائلا: "نقول لأمريكا، إذا رديتم على انتقامنا، سنحرق ذلك المكان الذي تعشقونه".

وأكد سلامي أن المنطقة لم تعد آمنة للأمريكيين، وسنطردهم قريبًا، على حد قوله.

كما أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه "بدأت الآن نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة".

وأضاف ظريف في كلمة له خلال مؤتمر طهران للحوار صباح اليوم الثلاثاء في طهران أن النظام الأمريكي أثبت أكثر من مرة أنه يقوم بخطوات تزعزع أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب ومن هم معه يسفكون الدماء في المنطقة بأخطائهم وارتكاباتهم.

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أمس الاثنين، على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا، عبر التلويح باستهداف 290 موقعا أمريكيا.

وخاطب روحاني، في تغريدة، ترامب، قائلا: "إياك أن تهدد الشعب الإيراني أبدا"، مؤكدا أن "من يشير إلى العدد الـ52، عليه أن يفكر أيضا بالعدد 290"، وذلك في إشارة إلى عدد الضحايا الإيرانيين الذين قتلوا عام 1988، بعد استهداف الطائرة المدنية التي كانت تقلهم من قبل البحرية الحربية الأمريكية في الخليج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن: اغتيال قاسم سليماني "قانوني" ومستعدون لمواجهة التهديدات الإيرانية

بـ اللطم على الصدور.. مظاهرات في إيران تندد باغتيال قاسم سليماني

إيران: إجراءات محاسبة أمريكا بدأت.. تطور جديد بعد مقتل قاسم سليماني

تهديدات كلامية إيرانية تتواصل.. وترامب يرد: سنضربكم بقوة.. فيديو

قائد في الحرس الثوري بعد مقتل قاسم سليماني: رأس ترامب لا يكفينا.. وهذا ما نريده

إيران: استثمارات أمريكا هدف لنيراننا.. وسنضرب إسرائيل في هذه الحالة

ترشيحاتنا

تريند الفن | قتيل فيلا نانسي عجرم ليس لصا.. غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية

سبب طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تثير الجدل

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

علي جمعة يوصي بـ 4 أذكار في الفجر تجعل ذنوبك تتساقط عنك كأوراق الشجر

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث