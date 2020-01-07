سجن النساء بالقناطر يستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى للاحتفال بعيد الميلاد

استقبل ( سجن القناطر نساء) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020م.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإستمرارًا للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة فى تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.