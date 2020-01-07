اصطدم بقالب طوب.. مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بـ كفر الشيخ

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بكفر الشيخ، مصرعه، إثر انقلاب دراجته النارية على الطريق الدولي أمام مدخل قرية مسير، وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام عبر سيارة إسعاف جثة هامدة.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدولي أمام قرية مسير، وتبين أن المتوفى محمود.أ.ط 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم بقرية مسير، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.



وتبين من تحريات المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أنه أثناء سير الطالب المتوفى على الطريق مستقلًا دراجة نارية، وأمام مدخل قرية مسير، اصطدم بقالب طوب على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلابه ووفاته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.



بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ما أدى إلى توقف عضلة القلب بسبب الحادث المروري الذي تعرض له، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 148 لسنة 2020م، إداري مركز كفر الشيخ.

