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أخبار العالم

هجوم انتقامي.. تحذير أمريكي يكشف مكان ضربة إيران القادمة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:08 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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محمد علي
كشف تحذير أمريكي جديد المكان الأول المتوقع للضربة الإيرانية الثأرية التي ترد على اغتيال أمريكا لأهم قادتها العسكريين على مدار أكثر من 20 سنة.

أطلقت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء، تحذيرًا جديدًا، إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال قيام إيران بعمل عسكري ضد المصالح البحرية الأمريكية، ردًا على اغتيالها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية الجمعة في قرب مطار بغداد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الأدميرال علي تنكسیري قوله "ننصح الأعداء بمغادرة المنطقة قبل الثأر منهم بشدة".

وأضاف تنكسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية وستزيد من جاهزيتها في ظل ظروف المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الاثنين، إيران بـ"ثأر كبير" إذا ردّت على مقتل سليماني، قائلًا إنه مستعد لضرب 52 موقعا إيرانيا، كما لوح بفرض عقوبات جديدة على طهران.

بينما رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على التهديدات التي أطلقها ترامب وقال: "أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988)، لا تهدد إيران".
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