حسن الرداد: إيمى سمير غانم ابنتي الثالثة..فيديو

قال الفنان حسن الرداد: إنه يعتبر أمه وأخته بناته وبعد زواجه بإيمى سمير غانم أصبح يعتبرها ابنته الثالثة.



وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج " it’s show time" المذاع على فضائية " cbc"، إنه يحاول تأدية دوره كزوج وإسعاد إيمى بأى شكل يستطيع عليه، مشيرًا إلى أنهما يتشابهان فى حبهما للضحك والهزار.



وتابع أن طباعهما ليست مختلفة نهائيًا، ولكن الاختلاف يكمن فى حبها للهدوء والبساطة، بينما هو يحب القيادة بسرعة وسماع الأغانى بصوت مرتفع، والسفر والتسوق بكثرة.



وأكد أنه اتخذ قرارا الزواج من إيمى سمير غانم بعد تأكده من حبها، موضحًا أن القرار الاول والاخير للقلب وبعد ذلك نختار من خلال قلبنا.

