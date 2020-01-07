الإفتاء توضح الفرق بين التبني والكفالة

وأكد علي جمعة، في إجابته على السؤال، أنحرام شرعا ولا حرج في أن يخبر الأب ابنه بالتبني بأنه مثله مثل أبنائه وهو مكفول عندهم وهم قائمين على رعايته منذ صغره ولا يخفي عنه حتى لا يقع في مثل هذه المشكلات.