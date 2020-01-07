شاهد.. أمريكا تستعرض طائراتها وترسل آلاف الجنود للشرق الأوسط

في الأيام الأخيرة كان الجيش الأمريكي يتدرب وينشر قوات ربما تم التخطيط لها مسبقًا في محاولة لاستعراض القوة تحسبا لاندلاع حرب مع إيران على خلفية اغتيال قاسم سليماني الجمعة الماضية في العراق.





ففي قاعدة هيل للقوات الجوية الأمريكية في ولاية يوتا ، تم إجراء "مسيرة الفيل" الخاصة، حيث صعد 52 من أعضاء فريق وينج 388 إلى الحلبة وانطلقوا واحدة تلو الأخرى في غضون دقائق ووفقا لوصف وسائل اعلام امريكية فهذا تمرين مثير للإعجاب لسلاح الجو الأمريكي.





في الوقت نفسه ، ذكرت القوات الجوية الأمريكية أنه تم إرسال ست طائرات من طراز B-52 العملاقة إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، وهي نقطة استراتيجية للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا.





وقال مسؤول أمريكي إنهم "سيكونون على استعداد للعمل من الناحية العملية ضد إيران إذا لزم الأمر" .





وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الطائرات إلى المنطقة، بما في ذلك إلى قاعدة سلاح الجو الأمريكي في الخليج.



