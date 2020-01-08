حسن الرداد يعلن عن مبادرة إنسانية مع جمهوره قريبا..ويؤكد: زهقت من برامج الهزار نفسي أتكلم جد..وأنا رقم واحد.. فيديو

حسن الرداد

يعلن عن مبادرة إنسانية مع جمهوره

وفاة أبي وأخي أثرت في كثيرا

بفكر أصور فيديوهات عشان أتكلم

إيمى سمير غانم ابنتي الثالثة

اشتغلت فى محل عصير عشان كف القمر

بقلد صوت مارى منيب والريحانى

مكانش عندي شك إني هنجح في التمثيل





كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل حياته الشخصية، وتأثير حياة وفاة أبيه وأخيه عليه، كما كشف خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير في برنامج It’s Showtime على قناة CBC، تأثير علاقته بإيمى سمير غانم خاصة بعد الزواج، كما أبدى رغبته فى إنشاء مبادرة إنسانية للمشردين والفقراء والمحتاجين.





وفاة والده

وقال الفنان حسن الرداد، إنه حتى الآن لا يستطيع أن يحدد إذا كانت وفاة والده وأخيه قد تحولت إلى حافز له للإقبال على العمل أم لا، لأنه عندما يفكر فى تلك الأحداث يجد أنها من الممكن ان تكون سبب فى إنهاء الشخص.





وأضاف حسن الرداد، الأشخاص المؤثرين في حياتنا ليسوا فقط من الأهل، ومنهم من قد لا نلتفت لهم، أو ندرك أهميتهم، إلا بعد أن يغيبوا عنا، ولهذا يجب أن يُشعر الشخص المحيطين به بحبه طوال الوقت، ويستمتع بوجودهم.





وتابع أى شيء مادى لا يفرق معى للدرجة، ولكن الفرق هو فى النجاح فقط، موضحًا أن دائرة الناس المحيطين بنا هم أهم شيء فى حياتنا.





وأوضح أنه عندما كان يعيش فى دمياط، كان هناك شخص فى الشارع وسافر مرة واحدة، وأثر فيه جدًا على الرغم من أن العلاقة بينهم كانت سطحية جدًا، ولكنه اعتاد على وجوده.









وقال الفنان حسن الرداد، إنه تأثر جدًا بعدد من الشخصيات منهم محمد علي كلاي ورونالدو وويل سميث، لافتًا إلى أنه منذ ان دخل مجال التمثيل لم يشترك إلا فى برنامج واحد فقط الذى كان يعتمد على إظهار شخصية الفنان، وبعد ذلك كل البرامج التى شارك فيها كانت تعتمد على الضحك والمزاح فقط وإظهار جانب واحد فقط من شخصية الفنان.





وأضاف حسن الرداد، زهقت من برامج الهزار، مشيرًا إلى أنه يريد ان يتدث مع جمهوره على جوانب شخصيته المختلفة وأن يتحدث مع جمهوره بقلب مفتوح.





وتابع كنت بدأت أفكر فى أنى أعمل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى لكى اتحدث مع جمهورى بحرية وأن أظهر الجانب الإنسانى والشخصي فى حسن الرداد الإنسان والفنان.





وأوضح أنه يحب الكابتن حسام حسن لأنه محارب ولديه قصة مثابرة وكفاح وحياة غير طبيعية، لذلك يعتبره مثل أعلى فى المثابرة والنجاح.





يذكر أن حسن الرداد تواجد قبل فترة قصيرة في العاصمة الفرنسية باريس لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد "توأم روحي"، الذي تشاركه بطولته الفنانتان أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.









مبادرة إنسانية





وقال الفنان حسن الرداد، إنه دائمًا ما يحاول إخفاء بعض جوانب شخصيته لكى يكون إيجابيا بالنسبة لمتابعيه، ولذلك دائمًا ما يظهر بالشخصية المرحة والتى تميل للمزاح دائمًا، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تقديم مبادرة تفيد الناس من خلال متابعيه وجمهوره.





وأضاف حسن الرداد، أن كل فنان له دور يجب أن يتبعه وأن يفيد جمهوره، مشيرًا إلى أنه يهدف لعمل مبادرة إنسانية مع جمهوره.

وأوضح أن كل شخص لديه جانب خفى يتعلق بالخير ومساعدة المحتاجين ولكن يجب على كل فنان أن يستغل شهرته فى شيء مفيد، مضيفًا أنه كان يحرص كل عام على نشر صورة والده وأخيه فى الذكرى السنوية لوفاتهما مطالبًا الدعاء لهما من جمهوره.





وكشف حسن الرداد تفاصيل مبادرته الإنسانية، قائلًا: سأشترى ملابس للأطفال وبطانيات لإيواء عدد منهم بمشاركة جمهورى"، مضيفًا: سأذهب إلى أماكن مختلفة لزيارتها بمشاركة جمهورى، موضحا أن هناك بعض الأشخاص لا يحتاجون لأموال ولكنهم يحتاجون لوقت فقط.





وأردف أنه يتمنى أن يدشن مؤسسة خيرية خاصة به، مؤكدًا أنه يفكر فى وضع نواة لهذا المشروع من الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة ستفيد الشباب والأطفال وكبار السن، حيث سيتم عن طريقها تنفيذ مبادرة للشباب وسداد المصروفات عن الطلبة غير القادرين فى الجامعات.





وأوضح حسن الرداد أنه في كل عام سيختار جامعتين مختلفتين لسداد المصروفات عن الطلبة غير القادرين فيهما، مضيفًا: "نفسي الناس تدعيلى وتفتكرنى وتستمر المؤسسة حتى بعد ما أموت".





ابنتى الثالثة





وقال الفنان حسن الرداد: إنه يعتبر أمه وأخته بناته وبعد زواجه بإيمى سمير غانم أصبح يعتبرها ابنته الثالثة.





وأضاف حسن الرداد، إنه يحاول تأدية دوره كزوج وإسعاد إيمى بأى شكل يستطيع عليه، مشيرًا إلى أنهما يتشابهان فى حبهما للضحك والهزار.





وتابع أن طباعهما ليست مختلفة نهائيًا، ولكن الاختلاف يكمن فى حبها للهدوء والبساطة، بينما هو يحب القيادة بسرعة وسماع الأغانى بصوت مرتفع، والسفر والتسوق بكثرة.





وأكد أنه اتخذ قرارا الزواج من إيمى سمير غانم بعد تأكده من حبها، موضحًا أن القرار الاول والاخير للقلب وبعد ذلك نختار من خلال قلبنا.









كل شخصية لها همومها





وقال الفنان حسن الرداد، إنه يتمنى تمثيل فيلم تسجيلى عن الجنود المصريين الذين شاركوا فى حربى 67 و73، لأن لديهم قصصا عديدة وملهمة للناس، لافتًا إلى أن الجنود القدامى يحتاجون تسليط الضوء عليهم.





وأضاف حسن الرداد، أحاول دائمًا معايشة الشخصية التى أمثلها قبل الدخول فى التصوير، لكى يقدم الشخصية بكل تفاصيلها.





وتابع: أن كل شخصية يؤديها أمام الكاميرا تكون محملة بهموم وقضايا ومشكلات مختلفة وخاصة بها، موضحًا أن تقمص الشخصية يكمن فى إظهار هموم وشخصية البطل.





وأكد أنه عمل فى محل عصير قصب لكى يؤدى شخصيته فى فيلم كف القمر، مضيفًا أنه يحاول تقليد الفنان الراحل أحمد زكى فى أدواره حيث أنه كان خلال تصويره فيلم ضد الحكومة ينام بروب المحاماة وملابس الفيلم لكى يتقمص الشخصية، كما أنه خلال فيلم البيه البواب قضى وقتا طويلا مع بواب العمارة لكى يتقمص الدور ويؤدى بعض تفاصيل الحياة الشخصية للبوابين.





وأوضح أنه تمرن فى المحل وكان يعمل فى المحل بداية من الساعة 9 صباحًا ويبدأ عمله بمسح أرض المحل وتقطيع القصب وتنظيفه، وتعبئة القصب فى الأكياس بدلًا من الأكواب لطلبة المدارس.









جوليا روبرتس





وقال الفنان حسن الرداد، إنه يتمنى السفر إلى إسبانيا مرة أخرى، لافتًا إلى أنه أغرم بها منذ اول زيارة له بها، مؤكدًا أنها بلد جميلة وشعبها جميل، مضيفًا أنه متابع جيد للسينما الأجنبية وخاصة ألباتشينو.





وأضاف حسن الرداد، بحب جوليا روبرتس جدًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى ان يكون اكثر صبرًا فى حياته الاجتماعية وعدم التسرع فى قراراته.





وتابع أتمنى السفر والجلوس أمام البحر بدون استخدام الموبايل والانعزال عن العالم، موضحًا أنه فى أضيق الأوقات عندما لا يجب متنفسًا للهروب والجلوس على الشاطئ يهرب من الضغوطات بمشاهدة عدد من الأفلام.





وأكد أنه كان يعرف يقلد الممثلين بشكل جيد، ويعرف تقليد أصوات الناس وزملائه، مضيفًا كنت بقلد مارى منيب ونجيب الريحانى وعدد من ممثلين الجيل القديم.









رقم واحد





وقال الفنان حسن الرداد، إنه عندما جاء القاهرة من دمياط، كان لديه هدف محدد وهو الدخول فى مجال الفن والتمثيل وتحقيق ذاته، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح فنان درجة أولى ويكون له أفلام فى السينما باسمه.





وأضاف حسن الرداد، "ما كانش عندي شك إني هنجح في التمثيل لما جيت من دمياط".





وتابع: "أحب دائمًا أن أكون رقم واحد، حتى عندما كنت ألعب كرة القدم كنت أفضل أن أكون رقم واحد فى مجالى"، مشيرا إلى أن المتعة بالنسبة له هى أن يصنف رقم واحد.





وأكد أنه كان يختار أعماله بعناية شديدة منذ البداية، لكى يصبح نجما سينمائيا له اسمه ووزنه.





وأوضح أنه يتمنى أن يمثل أفلاما كثيرة جدًا خلال العام، وأن تصبح له مكتبة أفلام خاصة به وباسمه، مشيرًا إلى أنه غير مصاب بهوس الإيرادات على قدر أمنيته بتمثيل أفلام كثيرة جدًا.